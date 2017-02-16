Единороссы экстренно изгнали экс-депутата Максакову из партии

Мария Максакова, супруга скандально известного экс-коммуниста и депутата Дениса Вороненкова, и также бывший депутат, был сегодня в оперативном режиме исключена из партии «Единая Россия».

Как заявил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский, Мария Максакова была единогласно исключена из рядов партии «по причине нарушения ею законодательства о партиях», - сообщает «Интерфакс». Ранее в интервью интернет-изданию «Медуза» Максакова заявила, что также является гражданкой Германии.

Максакова со своим мужем, тоже бывшим депутатом Госдумы, но от КПРФ - Денисом Вороненковым, перебрались на Украину. В России на Вороненкова заведено уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011 году он участвовал в хищении здания в Москве.

Новости по теме
Теги:
Организации: Дума, Единая Россия, КПРФ
Следующая новость Фактор инфляции побудил правительство повысить цену на водку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО