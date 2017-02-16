Единороссы экстренно изгнали экс-депутата Максакову из партии

Мария Максакова, супруга скандально известного экс-коммуниста и депутата Дениса Вороненкова, и также бывший депутат, был сегодня в оперативном режиме исключена из партии «Единая Россия».

Как заявил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский, Мария Максакова была единогласно исключена из рядов партии «по причине нарушения ею законодательства о партиях», - сообщает «Интерфакс». Ранее в интервью интернет-изданию «Медуза» Максакова заявила, что также является гражданкой Германии.

Максакова со своим мужем, тоже бывшим депутатом Госдумы, но от КПРФ - Денисом Вороненковым, перебрались на Украину. В России на Вороненкова заведено уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011 году он участвовал в хищении здания в Москве.