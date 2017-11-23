«Единая Россия» стоит перед дилеммой помощи пенсионерам

Партия «Единая Россия» в лице первого замглавы фракции в Госдуме Андрея Исаева заявила, что вопрос о восстановлении в той или иной форме индексации пенсии некоторым категориям работающих пенсионеров, таким как инвалиды, лица, получающие маленькую зарплату и работающие в бюджетной сфере, пока достаточно сложно.

По его словам, партия считает неправильным принять решение об отмене ранее принятого решения по приостановке индексации, так как это может привести к снижению общего размера индексации и к тому, что пострадают неработающие пенсионеры, у которых нет иных источников дохода.

Андрей Исаев отметил, что пенсия ежегодно у таких пенсионеров перерасчитывается и увеличивается с 1 августа, передает Interfax.