«Единая Россия» стоит перед дилеммой помощи пенсионерам
Партия «Единая Россия» в лице первого замглавы фракции в Госдуме Андрея Исаева заявила, что вопрос о восстановлении в той или иной форме индексации пенсии некоторым категориям работающих пенсионеров, таким как инвалиды, лица, получающие маленькую зарплату и работающие в бюджетной сфере, пока достаточно сложно.
По его словам, партия считает неправильным принять решение об отмене ранее принятого решения по приостановке индексации, так как это может привести к снижению общего размера индексации и к тому, что пострадают неработающие пенсионеры, у которых нет иных источников дохода.
Андрей Исаев отметил, что пенсия ежегодно у таких пенсионеров перерасчитывается и увеличивается с 1 августа, передает Interfax.
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