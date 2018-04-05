«Единая Россия» после пива взялась за честь и достоинство

Группа депутатов из «Единой России» инициировала в Госдуме законопроект о защите чести и достоинства граждан и юридических лиц страны.

Законопроект, предоставляющий судебным приставам возможность блокировки в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан, прошел в Думе первое чтение.

Законопроект предусматривает, что в случае, если распространившее не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию лицо не удалит или не запретит распространение этих сведений в установленный срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим сведениям, сообщает Interfax.

4 апреля партия «Единая Россия» предложила с 1 января 2019 года запретить продажи в России пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1 литра, а с 1 января 2020 года - объемом свыше 0,5 литра.

По мнению авторов законопроекта, запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.