«Единая Россия» после пива взялась за честь и достоинство
Группа депутатов из «Единой России» инициировала в Госдуме законопроект о защите чести и достоинства граждан и юридических лиц страны.
Законопроект, предоставляющий судебным приставам возможность блокировки в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан, прошел в Думе первое чтение.
Законопроект предусматривает, что в случае, если распространившее не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию лицо не удалит или не запретит распространение этих сведений в установленный срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим сведениям, сообщает Interfax.
4 апреля партия «Единая Россия» предложила с 1 января 2019 года запретить продажи в России пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1 литра, а с 1 января 2020 года - объемом свыше 0,5 литра.
По мнению авторов законопроекта, запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.
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