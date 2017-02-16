«Единая Россия» лишит Максакову партбилета за утаивание двойного гражданства

Оперная певица оказалась гражданкой Германии, о чем она не сообщила при вступлении в партию ЕР. Однопартийцы Максаковой считают наличие у нее второго гражданства обманом и намерены исключить певицу из своих рядов, сообщил представитель партии.

По словам секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского, двойное гражданство противоречит уставу партии. «Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы», - цитирует Метельского ТАСС.

Партийный функционер также сообщил, что в ЕР не знали о наличии у Марии Максаковой немецкого гражданства. «Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство», - отметил Метельский.

Оперная певица Мария Максакова – супруга бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, лишившегося партбилета за наличие у него гражданства Украины.

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Теги:
Организации: Дума, Единая Россия, КПРФ
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