ЕБРР не собирается инвестировать в российские проекты в 2017 году

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) приняло решение не инвестировать в российские проекты в 2017 году.

- Не собираются. У них принят финансовый план, в котором наших проектов нет, - цитирует его «Интерфакс». Так Сторчак ответил на вопрос, собирается ли ЕБРР инвестировать в российские проекты.

ЕБРР еще в 2014 году прекратил инвестировать в российские проекты.

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Места: Россия, ЕС
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