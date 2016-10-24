ЕБРР не собирается инвестировать в российские проекты в 2017 году
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил, что руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) приняло решение не инвестировать в российские проекты в 2017 году.
- Не собираются. У них принят финансовый план, в котором наших проектов нет, - цитирует его «Интерфакс». Так Сторчак ответил на вопрос, собирается ли ЕБРР инвестировать в российские проекты.
ЕБРР еще в 2014 году прекратил инвестировать в российские проекты.
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