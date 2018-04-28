Дзюдоисты РФ стали лучшими на чемпионате Европы
Отечественная сборная одержала победу в медальном зачете и заняла первое место.
На счету российской команды четыре золотые награды, одна серебряная и три бронзовых. Высшие награды в копилку сборной принесли Ислам Яшуев (до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Наталья Кузютина (до 52 кг), сообщает ТАСС.
Второе место в медальном зачете заняла французская сборная (3-2-0), третье – команда Бельгии (1-1-0). ЧЧемпионат проходил в Тель-Авиве.
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