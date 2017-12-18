В Дзержинске на соревнованиях умер спортсмен-подросток

В Дзержинске во время соревнований по водному поло скончался 14-летний игрок волгоградской сборной Юрий Богачев.

Спортсмен почувствовал себя плохо после матча с командой Санкт-Петербурга. Его доставили в реанимацию, где он умер, не приходя в сознание. Предполагается, что причиной смерти стал разрыв аорты, сообщает интернет-издание V1.ru.

В спорткомитете Волгоградской области сообщили, что перед отъездом на соревнования Богачев проходил медосмотр. Никаких нарушений у него выявлено не было.