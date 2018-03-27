Дыхание Смоленска после зимы напомнило пустыню
В Смоленске неубранный после таяния снега песок, поднимаемый ветром и колесами автомобилей, стал причиной загрязнения воздуха в городе.
Песок буквально парит в атмосфере города, горожане жалуются на невозможность дышать.
Роспотребнадзор рекомендует всем службам Смоленска незамедлительно приступить к уборке от песка дорог и территорий города.
По данным наблюдений, увеличение содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе происходит именно весной, передает «Смоленская газета».
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