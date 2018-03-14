Дятел уничтожил дерево в Подмосковье
Большой черный дятел уничтожил дерево в подмосковном городе Щелково.
По словам местных жителей, птица полностью обглодала кору дерева на Космодемьянской улице. «Честно говоря, не ожидала увидеть вот так в городе дятла», - рассказала местная жительница Мария Крюкова.
По ее словам, дятел этот не стучит, а просто отрывает кору.
Орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик пояснил, что дятлы часто живут в городах и здоровые деревья они не трогают.
«Так сильно обглодать дерево, выбить щепки может только черный дятел, самый большой и мощный вид. Он ищет личинки жуков-короедов и древоточцев – это его пропитание», – пояснил Коблик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
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