Двум столичным ТЦ грозит закрытие по итогам проверки

В Москве экстренные проверки выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности в двух торгово-развлекательных центрах. Им грозит закрытие.

По словам руководителя столичного главка МЧС Ильи Денисова, на устранение обнаруженных нарушений ТРЦ могут дать до 90 суток. На это время их деятельность будет приостановлена.

В столице работает около 600 крупных торговых центров. Более чем в 100 из них есть кинотеатры и развлекательно-досуговые отделы. В результате проверки за различные нарушения к административной ответственности привлечено более 100 должностных лиц и 125 компаний, передает «Интерфакс».

Проверочные мероприятия проводились в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.