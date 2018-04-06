Двум столичным ТЦ грозит закрытие по итогам проверки
В Москве экстренные проверки выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности в двух торгово-развлекательных центрах. Им грозит закрытие.
По словам руководителя столичного главка МЧС Ильи Денисова, на устранение обнаруженных нарушений ТРЦ могут дать до 90 суток. На это время их деятельность будет приостановлена.
В столице работает около 600 крупных торговых центров. Более чем в 100 из них есть кинотеатры и развлекательно-досуговые отделы. В результате проверки за различные нарушения к административной ответственности привлечено более 100 должностных лиц и 125 компаний, передает «Интерфакс».
Проверочные мероприятия проводились в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.
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