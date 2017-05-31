Двум эстонским дипломатам придется покинуть Россию
Генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и руководитель псковской канцелярии генконсульства Эстонии Катрин Канарик объявлены в России персонами нон грата.
МИД России вручил соответствующую ноту послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу. Согласно ей, упомянутым дипломатам надлежит покинуть территорию РФ в пятидневный срок.
В ведомстве пояснили, что высылка дипломатов является ответом на недружественный шаг Таллина.
В МИД также добавили, что «деструктивная линия эстонских властей» отрицательно повлияет на отношения между двумя странами.
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