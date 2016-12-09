Двукратный олимпийский чемпион Воевода считает доклад Макларена местью за Крым

Доклад председателя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о систематических нарушениях в России не выдерживает никакой критики и является по сути местью за присоединение Крыма. Такое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода.

По словам депутата Госдумы РФ, перед Олимпиадой спортсмены соревнуются в разных странах, проходят заграничные сборы, сдают тесты повсеместно, и не обнаружить у них допинг попросту невозможно.

- В 2014 году, когда Олимпиада закончилась, ни у одного человека не возникло ни одного вопроса к проведению и чистоте Олимпийских игр, но когда возникла ситуация с Крымом, начались антироссийские санкции, антироссийская риторика, и это продолжилось через спортсменов, - сказал Воевода «Интерфаксу».

Олимпийский чемпион также подчеркнул, что специфика зимних видов спорта заключается в том, что приходится соревноваться чуть ли не каждую неделю, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Российские спортсмены выстрадали свои медали, потому что на протяжении всего периода, предшествовавшего Играм-2014, демонстрировали стабильно высокие результаты.

Ранее Макларен заявил, что к допинговым нарушениям причастны более тысячи российских спортсменов, а на ампулах допинг-проб, взятых в Сочи, видны следы вскрытия. По словам канадского юриста, подменой проб занимались сотрудники ФСБ России.

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