Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина и бобслеист Зайцев поженились
Член сборной России по бобслею Алексей Зайцев и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сочетались законным браком. Свадьба прошла на родине жениха в Краснодаре. Об этом сообщил отец гимнастки Фархат Мустафин.
- Алия вышла замуж за Алексея Зайцева, свадьба проходит на родине жениха в Краснодаре. Я очень счастлив за дочь, - цитирует Мустафина ТАСС.
На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина была лидером российской сборной и завоевала полный комплект наград – золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном первенстве и бронзу в многоборье.
Зайцев выступал на Играх-2014 в Сочи и занял восьмое место в соревнованиях бобов-четверок вместе с Александром Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным.
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