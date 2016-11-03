Двукратная олимпийская чемпионка Мустафина и бобслеист Зайцев поженились

Член сборной России по бобслею Алексей Зайцев и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сочетались законным браком. Свадьба прошла на родине жениха в Краснодаре. Об этом сообщил отец гимнастки Фархат Мустафин.

- Алия вышла замуж за Алексея Зайцева, свадьба проходит на родине жениха в Краснодаре. Я очень счастлив за дочь, - цитирует Мустафина ТАСС.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина была лидером российской сборной и завоевала полный комплект наград – золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном первенстве и бронзу в многоборье.

Зайцев выступал на Играх-2014 в Сочи и занял восьмое место в соревнованиях бобов-четверок вместе с Александром Касьяновым, Алексеем Пушкаревым и Ильвиром Хузиным.