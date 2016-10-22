Двухэтажный автобус в Лондоне врезался в мост

Более 25 человек получили ранения в результате столкновения двухэтажного автобуса с железнодорожным мостом в Лондоне. Автобус не прошел под одним из мостов, в результате чего ему буквально сорвало крышу.

Инцидент произошел сегодня утром в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. Пять пассажиров госпитализированы, 21 человеку медицинская помощь оказана на месте. Всего в автобусе находилось 30 человек.

По заверениям местной полиции, жизням пострадавших ничто не угрожает, сообщает РИА Новости.