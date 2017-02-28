Двух львят нашли в промзоне на юге Москвы
Департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил об обнаружении двух львят на территории промышленной зоны на юге Москвы.
По предварительной информации, юным львам около 5-6 месяцев. Документов на животных в наличии не оказалось.
Инспекторы собираются передать хищников в центр передержки диких животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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