Двух львят нашли в промзоне на юге Москвы

Департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил об обнаружении двух львят на территории промышленной зоны на юге Москвы.

По предварительной информации, юным львам около 5-6 месяцев. Документов на животных в наличии не оказалось.

Инспекторы собираются передать хищников в центр передержки диких животных, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».