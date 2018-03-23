Двух крымчан осудили за контрабанду оружия

В Крыму суд вынес приговор двум местным жителям, попавшимся на контрабанде и незаконном хранении оружия.

Согласно материалам уголовного дела, один из них разыскивал на территории Украины основные части огнестрельного оружия, а второй – их перевозкой через границу в своем автомобиле. Действия подельников пресекли сотрудники ФСБ, обнаружив контрабанду в тайнике, оборудованном в машине.

Оба нарушителя признали свою вину. Суд приговорил каждого к одному году и девяти месяцам колонии общего режима, передает «ФедералПресс».

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: ФСБ
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