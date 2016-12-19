Двух граждан Украины задержали при попытке пересечения границы в Крыму

На севере Крыма при попытке пересечения границы задержаны два гражданина Украины. Оба объявлены в федеральный розыск.

Первый был задержан на автомобильном пропускном пункте «Джанкой». Украинец подозревается в совершении двойного убийства. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

На счету второго задержанного кража и угон автомобиля. Ему было назначено условное наказание, но он вместо отбывания ударился в бега, что теперь грозит ему реальным сроком, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.