Двух граждан Украины задержали при попытке пересечения границы в Крыму
На севере Крыма при попытке пересечения границы задержаны два гражданина Украины. Оба объявлены в федеральный розыск.
Первый был задержан на автомобильном пропускном пункте «Джанкой». Украинец подозревается в совершении двойного убийства. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.
На счету второго задержанного кража и угон автомобиля. Ему было назначено условное наказание, но он вместо отбывания ударился в бега, что теперь грозит ему реальным сроком, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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