В двух американских городах прошли акции протеста перед концертами Дениса Мацуева

Протестные акции прошли в двух городах Соединенных Штатов перед концертами российского пианиста Дениса Мацуева в связи с его публичной поддержкой политики президента РФ Владимира Путина.

В субботу протестующие митинговали в Бостоне, чуть ранее - у здания Карнеги Холл в Нью-Йорке, - сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на радио «Свобода».

По данным радиостанции, акцию в Нью-Йорке организовали активисты Signerbusters, а в Бостоне протестовала группа Arts Against Aggression. У здания местной консерватории они устроили инсталляцию в стилистике Хэллоуина Putin & Matsuev house of horrors («Дом ужаса Путина и Мацуева»).

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Теги:
Места: Россия, США
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