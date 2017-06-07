В дворянском собрании назвали идею смены гимна РФ шизофренической
Предводитель российского дворянского собрания Олег Щербачев раскритиковал предложение партии ЛПР заменить существующим гимн РФ на «Боже, царя храни!»
«Введение гимна «Боже, царя храни!» в отсутствие монархии может создать шизофреническую ситуацию. Кто у нас тогда царь? Что будет понимать гражданин Российской Федерации под словами «Боже, царя храни»?», - заявил он в интервью RT.
В то же время он выразил надежду на то, что «рано или поздно» в стане сложится ситуация, когда имперский гимн будет уместен.
Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о замене российского гимна.
Российское Дворянское Собрание (РДС) является корпоративной общественной организацией. В нее входят лица, принадлежащие к российскому дворянству и потомки дворянских родов, подтвердившие это документально. Организация официально зарегистрирована в 1991 году. Ее деятельность направлена на возрождение величия России, сохранение исторического и культурного наследия, восстановление и продолжение исторической преемственности государства и поколений.
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