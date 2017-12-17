Дворник в Москве пострадал из-за взрыва петарды
Дворник получил травмы в результате взрыва петарды, найденной у мусорного бака на Голубинской улице в Москве.
Как сообщает телеканал «360», 17 декабря в МВД поступила телефонограмма от врачей, после чего сотрудники полиции отправились в больницу. После опроса пострадавшего выяснилось, что он получил телесные травмы из-за неосторожного обращения с петардой.
Врачи поставили мужчине диагноз эрозия роговицы и ссадины кисти и верхнего века. В настоящее время ему ничто не угрожает.
Ранее в результате взрыва петарды 31-летнему жителю Балашихи оторвало руку. Помимо этого, он получил ожоги лица и глаз.
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