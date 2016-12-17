Дворкович рассказал о ценах на бензин в 2017 году

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на бензин в будущем году ожидается в пределах инфляции.

Он отметил, что сокращение объемов добычи нефти с ОПЕК не повлияет на обеспечение российского рынка нефтепродуктами. Кроме того, Дворкович заверил, что столичный регион не будет испытывать проблем с топливом в связи с плановым ремонтом Московского НПЗ, передает РИА «Новости».

Ранее в «Лукойле» спрогнозировали подорожание горючего в 2017 году на 8-12%. В компании такой рост цен связали с повышением акцизов на бензин и дизтопливо.