Дворкович рассказал о размере белорусского долга за газ
На сегодняшний день долг Белоруссии за поставки российского газа составляет почти 600 миллионов долларов.
По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, Россия настаивает на погашении этой задолженности в полном объеме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РБК.
Представитель правительства рассказал, что переговоры с Минском продолжаются, но идут трудно. «У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация», - пояснил он.
Дворкович добавил, что стороны пытаются найти «взаимоприемлемое» решение в данном споре.
Следующая новость Россиянку задержали с грузом незадекларированных украшений
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии