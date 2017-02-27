Дворкович рассказал о размере белорусского долга за газ

На сегодняшний день долг Белоруссии за поставки российского газа составляет почти 600 миллионов долларов.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, Россия настаивает на погашении этой задолженности в полном объеме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал РБК.

Представитель правительства рассказал, что переговоры с Минском продолжаются, но идут трудно. «У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация», - пояснил он.

Дворкович добавил, что стороны пытаются найти «взаимоприемлемое» решение в данном споре.

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Теги:
События: экономика, газ
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