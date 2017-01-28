Дворкович рассказал об отсутствии прогресса в переговорах с Минском по газу
Россия и Белоруссия продолжают переговоры по газовому вопросу, однако прогресса пока нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Он пояснил, что аргументы Минска остаются неизменными, меняются только варианты решения. Взаимопонимания между сторонами по-прежнему нет, передает РИА «Новости».
Дворкович добавил, что Москва продолжает настаивать на оплате поставок газа в прошлом году в полном объеме по ранее утвержденной формуле.
В настоящее время Россия поставляет газ Белоруссии по сокращенному графику.
Следующая новость В Петербурге проходит очередная акция против передачи Исаакия РПЦ
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии