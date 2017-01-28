Дворкович рассказал об отсутствии прогресса в переговорах с Минском по газу

Россия и Белоруссия продолжают переговоры по газовому вопросу, однако прогресса пока нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он пояснил, что аргументы Минска остаются неизменными, меняются только варианты решения. Взаимопонимания между сторонами по-прежнему нет, передает РИА «Новости».

Дворкович добавил, что Москва продолжает настаивать на оплате поставок газа в прошлом году в полном объеме по ранее утвержденной формуле.

В настоящее время Россия поставляет газ Белоруссии по сокращенному графику.