Дворкович прогнозирует скорый рост экономики

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшие месяцы российская экономика перейдет к росту. По его словам, некоторые признаки этой тенденции заметны уже сегодня.

– Снижение инфляции, постепенное снижение ключевой ставки и процентных ставок в целом позволяют рассчитывать на улучшение ситуации и на начало периода экономического роста уже в ближайшие месяцы, – считает вице-премьер. По его словам, несырьевой экспорт уже начал расти, сообщает РБК.

Аркадий Дворкович подчеркнул, что правительство уже начало встраивать систему поддержки экспорта и бизнеса.