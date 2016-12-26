Дворкович признал существование споров между РФ и Белоруссией по цене на газ

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович рассказал о существующих между Москвой и Минском разногласиях по поводу цены на газ, однако российская сторона настаивает на выполнении Белоруссией контрактных обязательств.

- Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта, - цитирует Дворковича РИА «Новости» со ссылкой на газету «Ведомости».

Ранее в декабре он сообщил, что российское правительство получило и обсуждает предложения Белоруссии по газовому вопросу. При этом он отметил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов и образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой.

В октябре стороны объявляли о достижении компромисса. Согласно заявлениям Минска, Москва оставляет цену на газ на прежнем уровне, но предоставит некую межбюджетную компенсацию. По словам вице-премьера, отношения с Белоруссией в части поставок газа и нефти строятся непросто.

- Но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 году на общий рынок электроэнергии, в 2025 году – на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период, — отметил Дворкович.

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Теги:
Места: Россия, СНГ
События: экономика, газ
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