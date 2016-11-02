Дворкович предложил дважды повысить тариф на «Платон» в 2017 году
В феврале 2017 года стоимость проезда грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 рублей за километр, а в июне тариф уже составит 3,06 рубля за километр, пишет газета «Ведомости» в среду со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, с таким предложением к премьеру Дмитрию Медведеву обратился его заместитель Аркадий Дворкович.
По словам источников издания, после отмены льготного тарифа может возобновиться индексация на инфляцию.
Система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» действует с ноября 2015 года. Изначально тариф составил 3,73 рубля за километр, однако такое решение вызвало массу протестов среди дальнобойщиков. В итоге, тариф был снижен до 1,53 рубля.
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