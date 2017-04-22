Дворкович поддержал идею об обязательном медицинском обследовании сотрудников
Сотрудники компаний, не прошедшие плановую диспансеризацию, не должны допускаться на работу. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович во время выступления на Красноярском экономическом форуме.
Он подчеркнул: «Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это должно быть и на предприятиях «Росатома», и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке».
Ранее на форуме рассматривался вопрос о привлечении граждан к обязательному медицинскому обследованию. В качестве примера приводился «Росатом», где перестают действовать пропуска у тех, кто вовремя не прошел диспансеризацию.
В 2016 году, по данным Минздрава, медицинские осмотры прошли более 22 миллионов человек, что составило 94% от плана ведомства, сообщает Republic.
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