Дворкович поддержал идею об обязательном медицинском обследовании сотрудников

Сотрудники компаний, не прошедшие плановую диспансеризацию, не должны допускаться на работу. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович во время выступления на Красноярском экономическом форуме.

Он подчеркнул: «Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это должно быть и на предприятиях «Росатома», и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке».

Ранее на форуме рассматривался вопрос о привлечении граждан к обязательному медицинскому обследованию. В качестве примера приводился «Росатом», где перестают действовать пропуска у тех, кто вовремя не прошел диспансеризацию.

В 2016 году, по данным Минздрава, медицинские осмотры прошли более 22 миллионов человек, что составило 94% от плана ведомства, сообщает Republic.