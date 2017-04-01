Дворкович осудил инициативу о запрете круглосуточной торговли в гипермаркетах

Вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли, выразился против инициативы ограничить работу гипермаркетов. Он объяснил свои возражения необходимостью ориентироваться на потребности потребителей.

В своем выступлении он заявил: «Я за то, чтобы людям было удобно. Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно». Ранее в Совете Федерации объявили об окончании подготовки закона, запрещающего гипермаркетам работать по ночам и ограничивающего время их работы в выходные.

Зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природовпользованию Сергей Лисовский заявил: «В субботу — до четырех часов вечера, в воскресенье — не работать вообще, а в будни — до девяти часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов». Он считает, что такая мера пойдет на пользу маленьким магазинам, где покупателей обслуживают одна-две кассы, пишет РБК.

Ранее инициативу о запрете круглосуточной работы гипермаркетов не поддержали замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.