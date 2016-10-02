Дворкович обсудил с японским премьером Абэ двусторонние отношения

На встрече вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Киото обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества стран. Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алия Самигуллина.

- Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием российско-японских отношений. С японской стороны во встрече также принял участие министр экономики торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который недавно был назначен министром по развитию экономического сотрудничества с Россией, а с российской - президент республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский, - цитирует Самигуллину ТАСС.

Стороны также обсудили совместные проекты, по которым могут быть подписаны соглашения в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

В преддверии своей встречи с японским премьером Дворкович рассказал журналистам, что Россия и Япония подготовят несколько соглашений по экономическому сотрудничеству.

- В Японии мы будем обсуждать те направления, которые обсуждались президентом РФ и премьер-министром Японии во Владивостоке. Обсуждались восемь направлений, которые уже озвучивались. В эту поездку финальных соглашений подписывать не планируется. Думаю, что они будут подготовлены к декабрьскому визиту президента, - подчеркнул Дворкович.

Ранее сообщалось, что 6 мая на встрече в Сочи премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов. В них говорится о развитии отношений Японии и России в области энергетики, малого и среднего бизнеса, продвижения индустриализации Дальнего Востока и расширения экспортной базы.

Кроме того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, гуманитарных обменов.

Отдельный пункт касается сотрудничества с целью увеличения средней продолжительности жизни жителей России, в том числе за счет создания системы медицинских центров здоровья и долголетия для пожилых.

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