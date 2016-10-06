Дворкович не исключил возобновление авиасообщения с Египтом в этом году

Вице-премьер Аркадий Дворкович допускает, что в этом году возобновится авиасообщение с Египтом. Он отметил, что ситуация с обеспечением безопасности в аэропорту Каира улучшилась.

– Доклад представлен, примерно понятно, что осталось сделать. Еще некоторые системы безопасности нужно установить, они их уже заказали, просто еще не пришли они, – сказал Дворкович. По его словам, пока сложно прогнозировать, успеют ли египетские специалисты устранить все недочеты в этом месяце, сообщает РИА "Новости".

Авиарейсы Россия-Египет были отменены после авиакатастрофе над Синаем. Российский самолет А321 потерпел крушение из-за взрыва на борту. В результате теракта 31 октября 2015 года погибли 224 человека. Воздушное судно следовало из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

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