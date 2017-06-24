Двоих украинцев задержали при попытке провезти в Россию три тонны мяса
Двое граждан Украины попытались нелегально вывезти на тракторе три тонны мяса и доставить в Россию.
В государственной погранслужбе Украины сообщили: «Пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии мясопродукции».
Как сообщает Газета.ru, мужчины не смогли предоставить соответствующих документов на вывоз продукции. Груз с мясом находился в прицепе трактора.
Трактор вместе с прицепом доставили в пограничное подразделение. Задержанными оказались жители одного из населенных пунктов вблизи границы.
Ранее украинка пыталась провезти в чемодане в Польшу своего сына.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии