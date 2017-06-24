Двоих украинцев задержали при попытке провезти в Россию три тонны мяса

Двое граждан Украины попытались нелегально вывезти на тракторе три тонны мяса и доставить в Россию.

В государственной погранслужбе Украины сообщили: «Пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу крупной партии мясопродукции».

Как сообщает Газета.ru, мужчины не смогли предоставить соответствующих документов на вывоз продукции. Груз с мясом находился в прицепе трактора.

Трактор вместе с прицепом доставили в пограничное подразделение. Задержанными оказались жители одного из населенных пунктов вблизи границы.

Ранее украинка пыталась провезти в чемодане в Польшу своего сына.