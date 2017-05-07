Еще двоих российских журналистов не пустили на «Евровидение»

Украинские пограничники не пропустили в Киев еще двоих журналистов российского издания, которые должны были освещать музыкальный конкурс «Евровидение-2017».

Об этом в Facebook написал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Он подчеркнул, что журналистам было запрещено въезжать на территорию страны за «нарушение законодательства Украины» после посещения Крымского полуострова, сообщает Газета.ru.

Слободян написал: «Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на «Евровидение» не является документом, который дает право для пересечения границы».

Ранее Верховная Рада пообещала не допустить на музыкальный конкурс российских журналистов, посещавших Крым.