Двоих россиян депортируют из США за незаконный экспорт военных технологий

Двое граждан России - Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин - будут депортированы из США из-за незаконного экспорта военных технологий.

Россиян задержали в октябре в ходе спецоперации при участии агентов министерства внутренней безопасности Америки, которые выдавали себя за продавцов. В марте 2017 года мужчины признали вину, сообщает РИА Новости.

Сторона обвинения заявляла, что компоненты микроэлектроники, которые Карпенко и Крутилин пытались отправить в Россию, используются в радарах и системах ракетного наведения. Адвокаты задержанных утверждали, что россияне выполняли заказ работодателя - российской компании «Аелек».

Суд над Карпенко и Крутилиным проходил в Нью-Йорке.