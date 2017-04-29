Двоих россиян депортируют из США за незаконный экспорт военных технологий
Двое граждан России - Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин - будут депортированы из США из-за незаконного экспорта военных технологий.
Россиян задержали в октябре в ходе спецоперации при участии агентов министерства внутренней безопасности Америки, которые выдавали себя за продавцов. В марте 2017 года мужчины признали вину, сообщает РИА Новости.
Сторона обвинения заявляла, что компоненты микроэлектроники, которые Карпенко и Крутилин пытались отправить в Россию, используются в радарах и системах ракетного наведения. Адвокаты задержанных утверждали, что россияне выполняли заказ работодателя - российской компании «Аелек».
Суд над Карпенко и Крутилиным проходил в Нью-Йорке.
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