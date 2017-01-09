У двоих погибших от отравления в Иркутске метанол не обнаружен

Жители Иркутска, скончавшиеся от отравления во время новогодних праздников, умерли не от употребления «Боярышника», как сообщалось ранее, а были из числа людей, попавших к медикам уже после Нового года.

По словам пресс-секретарь Минздрава региона Татьяны Шкурской, два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Она также заявила, что в их крови не обнаружили следов метанола.

Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Массовое отравление суррогатом произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в декабре. В больницах скончались 76 человек, пострадавших – более ста. Все они пили спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Об этом сообщает «РИА Новости».

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