Двоих бандитов Басаева осудили за теракт в Буденновске
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева за нападение на Буденновск.
Магомед Маздаев и Рамзан Белялов признаны виновными в соучастии в теракте и захвате заложников и приговорены к 13 и 15 годам колонии соответственно.
Свою вину они не признали. Их адвокаты намерены обжаловать вердикт, передает Nation News.
Теракт в Буденновске произошел летом 1995 года. Тогда бандиты Басаева захватили в заложник и удерживали на протяжении шести дней более полутора тысяч жителей. Жертвами атаки стали 129 человек.
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