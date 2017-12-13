Двоих бандитов Басаева осудили за теракт в Буденновске

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева за нападение на Буденновск.

Магомед Маздаев и Рамзан Белялов признаны виновными в соучастии в теракте и захвате заложников и приговорены к 13 и 15 годам колонии соответственно.

Свою вину они не признали. Их адвокаты намерены обжаловать вердикт, передает Nation News.

Теракт в Буденновске произошел летом 1995 года. Тогда бандиты Басаева захватили в заложник и удерживали на протяжении шести дней более полутора тысяч жителей. Жертвами атаки стали 129 человек.