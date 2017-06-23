«Двоечников» на ЕГЭ по русскому стало в 2 раза меньше

В этом году в два раза меньше выпускников школ провалили единый государственный экзамен по русскому языку, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно предварительным итогам ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 9 июня, лишь полпроцента выпускников не смогли преодолеть отметку в 24 балла, необходимую для успешной сдачи экзамена.

При этом 1,6 процента экзаменуемых не смогли набрать 36 баллов для поступления в вузы.

Кроме того, в 1,5 раза сократилось число школьников, которые не смогли получить аттестат о среднем образовании, что говорит об успехах проекта «Я сдам ЕГЭ» и адресной работы с отстающими учениками, сообщает агентство Regnum.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Алкоголь и ГОСТ в России друг друга не узнают

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО