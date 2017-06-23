«Двоечников» на ЕГЭ по русскому стало в 2 раза меньше

В этом году в два раза меньше выпускников школ провалили единый государственный экзамен по русскому языку, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Согласно предварительным итогам ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 9 июня, лишь полпроцента выпускников не смогли преодолеть отметку в 24 балла, необходимую для успешной сдачи экзамена.

При этом 1,6 процента экзаменуемых не смогли набрать 36 баллов для поступления в вузы.

Кроме того, в 1,5 раза сократилось число школьников, которые не смогли получить аттестат о среднем образовании, что говорит об успехах проекта «Я сдам ЕГЭ» и адресной работы с отстающими учениками, сообщает агентство Regnum.