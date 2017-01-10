Двое военных ВСУ погибли и трое ранены при попытке прорыва на севере Донецка

В ходе безуспешной попытки прорвать оборону ополчения ДНР в районе промышленной зоны вблизи села Спартак на севере Донецка Вооруженные силы Украины потеряли двух бойцов убитыми и троих ранеными.

Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании республики.

Ранее сообщалось, что после массированного артобстрела украинские силовики пошли на штурм позиций ДНР тремя группами по десять человек. Представители ополчения были вынуждены применить стрелковое оружие.

Одновременно ВСУ открыли огонь по поселкам Зайцево, Озеряновка и Широкая Балка под Горловкой.

- Около 20:00 украинская сторона начала обстрелы Озеряновки, Зайцево и Широкой Балки. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступала, - рассказал агентству исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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