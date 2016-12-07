Двое военнослужащих ВСУ убиты и четверо ранены при попытке прорыва на юге ДНР
Вооруженные силы Украины потеряли двух человек убитыми и четверых ранеными при неудачных попытках прорвать оборону в селе Водяное на юге ДНР. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- Только за вчерашние сутки украинские боевики два раза пытались прорвать наши позиции на южных рубежах республики в селе Водяное, где получили достойный отпор и были отброшены на свою территорию, потеряв при этом двух человек убитыми и четырех ранеными, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
По словам представителя силовых структур, при отражении очередной атаки ВСУ один военнослужащий ДНР получил ранения.
Ранее в командовании сообщили, что украинские силовики в ноябре совершили 14 вылазок в направлении позиций ДНР и потеряли убитыми 25 человек.
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