Двое спортсменов из США употребляли кокаин перед Олимпиадой-2016

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала информацию, согласно которой, двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как отмечается в материале, хакеры получили доступ к переписке представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) с сотрудниками американского антидопингового агентства (USADA).

По данным The Guardian, письма содержат разговоры об одном известном американском спортсмене с подозрительным анализом крови, а также о двух американских атлетах, которые употребляли кокаин, чтобы похудеть к началу Олимпиады в Рио.

Хакерская группа Fancy Bears несколько месяцев назад взломала базу данных ADAMS, после чего стало известно о 127 спортсменах из разных стран, употреблявших запрещенные препараты в терапевтических целях, сообщает ТАСС.

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