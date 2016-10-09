Двое сотрудников полиции убиты в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии неизвестные расстреляли сотрудников полиции. Происшествие случилось в ночь на воскресенье.

Следователи республики сообщили, что по полицейским открыли стрельбу неизвестные из автомобиля "Лада Приора". Инспекторы ДПС находились в патрульной машине, сообщает РГ. От полученных огнестрельных ранений полицейские скончались.

Подробности происшествия устанавливаются. Проводится розыск преступников. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета.