Двое российских лыжников победили на этапе КМ в Пхенчхане

Двое российских лыжников - Андрей Парфенов и Глеб Ретивых - победили в командном спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском городе Пхенчхан.

На соревнованиях спортсмены показали лучшее время, обогнав французов Батиста Гро и Люка Шанава. Они стали вторыми. На третьем месте тоже оказались россияне - Артем Мальцев и Никита Крюков - сообщает ТАСС.

Незадолго до командной победы Глеб Ретивых выиграл индивидуальный спринт. Андрей Парфенов занял там лишь третье место.

В феврале 2018 году Пхенчхан станет столицей XXIII Олимпийских игр, а данный этап Кубка мира стал тестовой площадкой для спортсменов.