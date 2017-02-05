Двое российских лыжников победили на этапе КМ в Пхенчхане
Двое российских лыжников - Андрей Парфенов и Глеб Ретивых - победили в командном спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском городе Пхенчхан.
На соревнованиях спортсмены показали лучшее время, обогнав французов Батиста Гро и Люка Шанава. Они стали вторыми. На третьем месте тоже оказались россияне - Артем Мальцев и Никита Крюков - сообщает ТАСС.
Незадолго до командной победы Глеб Ретивых выиграл индивидуальный спринт. Андрей Парфенов занял там лишь третье место.
В феврале 2018 году Пхенчхан станет столицей XXIII Олимпийских игр, а данный этап Кубка мира стал тестовой площадкой для спортсменов.
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