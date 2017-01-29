Двое рабочих пострадали при падении стрелы крана в Москве
В результате падения стрелы крана на стройплощадке в Москве пострадали два человека, сообщил источник в экстренных службах города.
По его словам, инцидент произошел у дома 16 на Путевом проезде в Москве.
По предварительным данным, при выполнении ремонтных работ на высоте двое рабочих в экстренном порядке выпрыгнули из кабины падающего подъемного крана, получив тяжелые травмы. Они были госпитализированы и помещены в реанимацию.
Следственный комитет начал проверку по факту травмирования строителей, сообщает «Интерфакс».
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