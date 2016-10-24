Двое полицейских погибли при взрыве в турецком Бингеле
В результате взрыва в турецком городе Бингель погибли двое полицейских. сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.
По данным издания, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от здания местной администрации в тот момент, когда рядом проезжала полицейская машина.
Пострадали 19 человек.
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