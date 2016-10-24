Двое полицейских погибли при взрыве в турецком Бингеле

В результате взрыва в турецком городе Бингель погибли двое полицейских. сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.

По данным издания, заминированный автомобиль взорвался неподалеку от здания местной администрации в тот момент, когда рядом проезжала полицейская машина.

Пострадали 19 человек.

В Турции уверены, что за терактом стоит Рабочая партия Курдистана.