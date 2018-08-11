Двое полицейских из Москвы сели в тюрьму за задержание прохожего

Таганский районный суд столицы приговорил двоих московских полицейских к тюремному сроку за то, что те задержали пассажира, сделавшего им замечание за курение возле метро.

Как сообщает телеканал «360», Алексей Бурулько и Николай Перваков осуждены по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Суд приговорил Первакова к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, а Бурулько – к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они также не смогут занимать должность в правоохранительных органах в течение двух лет.

25 августа 2016 года двое полицейских задержали при входе на станцию «Таганская» мужчину, который сделал им замечание о курении в общественном месте. За это замечание потерпевшего поместили в камеру административно задержанных.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость Акционеры Tesla пошли в суд против Илона Маска из-за его твитов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО