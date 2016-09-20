Двое мужчин на Урале были задержаны за разбой

В Верхнем Тагиле полиция задержала двух вооруженных дебоширов, устроивших стрельбу на городских улицах из похищенного ружья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, ночью в дежурную часть позвонил житель муниципалитета, который рассказал, что на него в его квартире напали злоумышленники.

Потерпевший рассказал, что к нему в гости пришел знакомый со своим приятелем. После распития спиртного между мужчинами возник конфликт. Один из гостей схватил нож для фигурной резки по дереву и нанес несколько ударов по телу и рукам хозяина квартиры. Нападавший потребовал ключ от сейфа, где хранилось охотничье ружье.

После отказа хозяина преступник сам взломал сейф и достал из него разобранное оружие. Затем самостоятельно собрал и снарядил патронами, направил его на потерпевшего и потребовал отдать все ценное имущество, сообщают РИА Новости

В очередной раз получив отказ, мужчина выстрелил в сторону пострадавшего, но промахнулся и попал в аквариум. Тут к конфликту подключился второй гость, вдвоем они избили хозяина квартиры. В итоге пострадавший потерял сознание.

Преступники забрали все ценности, ружье, боеприпасы и ушли. Прогуливаясь по ночному городу с оружием в руках, дебоширы беспорядочно палили в воздух и в направлении окон жилых домов.

Обоим задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой), которой предусматривает наказание на срок до десяти лет. Решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу