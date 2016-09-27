Двое мужчин избили девушку в Петербурге
Майор полиции подозревается в избиении 26-летней девушки об этом сообщает ИА "Народные новости"
Безработная 26-летняя петербурженка обратилась с заявлением о том, что двое неизвестных мужчин ударили ее по лицу и повредили автомобиль Audi, после чего скрылись.
Правоохранительными органами были задержаны неработающий петербуржец и майор полиции, инспектор ООП Московского района.
Инцидент произошел на Мебельной улице, во дворе неизвестные нанесли телесные повреждения заявителю, повредили автомобиль белый Audi А-5, принадлежащий 26-летней заявительнице.
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