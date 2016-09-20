Двое жителей Забайкалья пытались продать ЦРУ выдуманные секреты
Сотрудники ФСБ России уличили двух жителей Забайкалья в том, что они пытались продать ЦРУ выдуманную информацию о размещении воинских частей на территории региона.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, один из мужчин отправлял письма, а другой придумывал истории о «секретах».
- Жители города Борзи написали письмо в ЦРУ с предложением продать секретную информацию якобы об отправке железнодорожных составов на Украину и размещении ракет, которые нацелены на Соединенные Штаты, — сказал собеседник издания.
В ФСБ добавили, что из ЦРУ россиянам пришло ответное письмо с вопросами к потенциальным «источникам», однако денег им не выплатили.
Сотрудники ФСБ вынесли жителям Забайкалья предостережение.
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