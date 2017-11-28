Двое жителей Кемеровской области устроили дебош в храме

Двое жителей Кемеровской области ворвались в храм и попытались избить священника.

По словам очевидцев, хулиганы оскорбляли священнослужителя и нецензурно выражались, а после начали угрожать ему расправой.

Опасаясь за свою жизнь, священник нажал на тревожную кнопку. Буквально через несколько минут прибыла полиция, которая задержала дебоширов.

В полиции мужчины объяснили свое поведение недовольством работой священника. Решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».