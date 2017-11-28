Двое жителей Кемеровской области устроили дебош в храме
Двое жителей Кемеровской области ворвались в храм и попытались избить священника.
По словам очевидцев, хулиганы оскорбляли священнослужителя и нецензурно выражались, а после начали угрожать ему расправой.
Опасаясь за свою жизнь, священник нажал на тревожную кнопку. Буквально через несколько минут прибыла полиция, которая задержала дебоширов.
В полиции мужчины объяснили свое поведение недовольством работой священника. Решается вопрос о привлечении мужчин к административной ответственности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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