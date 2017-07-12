Двое граждан РФ попали под арест в Гамбурге
Инцидент связан с массовыми акциями протеста, которые проходили в городе во время саммита «двадцатки».
В общей сложности местная полиция задержала шестерых россиян. Двое отправились под арест, а остальные уже отпущены на свободу, поскольку ситуация в городе уже не вызывает опасений правоохранителей, сообщает Nation News.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходили в Гамбурге 7 и 8 июля. За это время пострадали свыше 450 стражей порядка.
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