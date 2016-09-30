Двое детей погибли при пожаре на Урале
В Свердловской области двое детей погибли в пожаре в жилом доме в селе Фабричное. Об этом сообщает,
Возгорание произошло в бане, пристроенной к дому. Очевидцы успели разбудить хозяина и его домочадцев, однако огонь в тот момент уже перекинулся на жилище.
Замечается, что отец предпринял меры по спасению членов семьи и смог вынести на улицу троих детей. Спасенная девочка получила ожоги 80% поверхностности тела и в настоящее время находится в реанимации
К сожалению, из огня не удалось спасти еще двух детей — сына хозяина дома 2007 г.р. и девочку 2005 г.р.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.
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