Двое детей погибли при пожаре на Урале

В Свердловской области двое детей погибли в пожаре в жилом доме в селе Фабричное. Об этом сообщает,

Возгорание произошло в бане, пристроенной к дому. Очевидцы успели разбудить хозяина и его домочадцев, однако огонь в тот момент уже перекинулся на жилище.

Замечается, что отец предпринял меры по спасению членов семьи и смог вынести на улицу троих детей. Спасенная девочка получила ожоги 80% поверхностности тела и в настоящее время находится в реанимации

К сожалению, из огня не удалось спасти еще двух детей — сына хозяина дома 2007 г.р. и девочку 2005 г.р.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.